De modereus schrapt orders, de textielwerker betaalt de rekening

Compromis

'In de overeenkomsten die we met de kopers hadden, stonden natuurlijk ook afspraken over annuleringen', zegt Loo. 'Maar wat ga je doen? Naar de rechter stappen is kostbaar en tijdrovend. Het is beter een compromis te sluiten, zeker als je in de toekomst zaken wil blijven doen.'

Ook voor de werknemers heeft een rechtsgang weinig zin, meent Loo, omdat de bedrijfsstructuur van de meeste fabrieken zodanig is dat eigenaars niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 'Bij een faillissement kun je alleen aanspraak maken op wat er nog in de pot zit. Zo werkt het in de meeste landen, ook in Nederland', zegt Loo. 'Als de fabrieken draaien, worden de rechten van werknemers hier goed bewaakt. Als ze sluiten, is het een ander verhaal.'

De Cambodjaanse fabrieksarbeider Chhim staat niet alleen; zo'n 70 duizend landgenoten verloren afgelopen jaar hun baan in een kledingfabriek, vooral door corona. In totaal zijn 800 duizend Cambodjanen werkzaam in de kledingindustrie, de grootste sector van het land. De export van kleding daalde over het hele jaar met 10 procent. Veel fabrieken zagen hun orders geannuleerd of gereduceerd. Zeker 110 werkplaatsen sloten de deuren. In veel gevallen hadden werknemers nog salaris tegoed.

Klap voor de kwetsbaarsten

In andere Aziatische landen was een vergelijkbaar effect te zien. Volgens de Schone Kleren Campagne (SKC), die strijdt voor betere rechten voor textielarbeiders, is er alleen al in de eerste drie maanden van de pandemie 5 miljard euro minder aan loon uitgekeerd. Hoewel de vraag iets lijkt te herstellen, zijn veel Aziaten weer in de armoede gevallen.

Chhim en zijn vrouw hebben sinds het ontslag moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Alleen zij vond een nieuwe baan in een andere kledingfabriek - ze kan naaien en daar is nog wel behoefte aan. Chhim moet het doen met af en toe een dag werk in de bouw. Vrijwel al het geld dat ze verdienen gaat naar de aflossing van de hypotheek. 'Maar we moeten ook eten. En onze dochter moet naar school.'