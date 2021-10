Rond de bloedgoudmijnen van Burkina Faso heerst de angst voor terreur

‘We zijn hier in het Wilde Westen beland, net als in 1852 in de Verenigde Staten’, zegt de energieke Canadese goudhandelaar Patrick Gagnon – type ritselaar zoals Leonardo DiCaprio uit de film Blood Diamonds. Industriële mijnen in het noorden van het land moeten hun mijnwerkers per helikopter of in een militair konvooi vervoeren uit angst voor terreuraanslagen. Particuliere beveiligers nemen zo nodig het recht in eigen hand om de mijnwerkers te verdedigen, vertelt hij in zijn kantoor naast de zojuist geopende schoonheidssalon van zijn Burkinese vrouw in Ouagadougou. ‘Ik hoorde vorige maand nog dat ze hun aanvallers gewoon doodschieten. Jihadisten tellen voor hen niet als mens.’

De particuliere goudhandelaar Gagnon heeft een vergunning om legaal goud te kopen en te verkopen op de wereldmarkt, maar kan niet uitsluiten dat zijn goud ergens in de aanvoerketen in handen van terroristen is geweest. ‘Ik stel zelf ook niet te veel vragen over de herkomst als ze het hier aan mij komen verkopen’, zegt hij opgewekt, vlak voor zijn vertrek naar Dubai. Een korte reis, want daarna moet hij terug zijn voor de vijfde editie van zijn Africa Gold Insider, een seminar voor internationale zakenlui die een graantje willen meepikken van de Burkinese goudkoorts. Van hem leren zij het klappen van de zweep, vertelt hij trots.