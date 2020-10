Poetin koopt zijn vrienden niet meer met wapens, maar met graan

Het is net na het middaguur op een graanakker in de provincie Toela als Valeri Kravtsov een krasse uitspraak doet voor een zakenman in Rusland. Hij zegt: ‘Rusland is het land van de mogelijkheden.’ Om er meteen aan toe te voegen dat hij wel weet dat de meeste Russische ondernemers daar anders over denken door de corruptieproblemen in het land. ‘Veel mensen zijn het niet met me eens, maar ik denk het echt. Kijk maar om u heen.’

Met een presenteergebaar spreidt Kravstov zijn armen richting de akkers die hij 25 jaar geleden aantrof vol woekerend onkruid. Tot aan de horizon wuiven gouden tarweplanten langzaam heen en weer in de wind. Eroverheen marcheren moderne maaidorsmachines in strakke formaties. Het enige moment waarop de mars even tot stilstand komt, is als de oranje Kamaz-vrachtwagens in stofwolken arriveren om de verse zomertarwe af te voeren.