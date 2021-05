Palmolie uit Kameroen is ‘duurzaam’, maar de bevolking wordt uitgebuit

Gecertificeerde – of duurzame – palmolie is het toverwoord waarmee bedrijven het geweten van de consument, hun investeerders, afnemers en zichzelf proberen te sussen. Wat klinkt als een abstracte ver-van-mijn-bedshow is dat bepaald niet. Palmolie zit in vrijwel alles: het is het bindmiddel in mueslirepen, cakebeslag, pindakaas en talloze andere voorbewerkte voedingsmiddelen in de schappen van de supermarkt, maar ook een onmisbaar bestanddeel in cosmetica als shampoo, zeep en douchecrème. Unilever werd groot met de import van palmolie uit Maleisië en Indonesië, multinationals als Nestlé en L’Oréal kunnen niet zonder.

De wereldwijde vraag naar deze olie met de unieke bindende eigenschap stijgt alleen maar, en dus jagen bedrijven op meer landbouwgrond. Nadat eerst de oerbossen in vooral Indonesië en Maleisië zijn geofferd voor palmolie en rubber, wordt die grond sinds begin deze eeuw in West- en Centraal-Afrika gevonden, waar multinationals doorgaans welwillende – corrupte of berooide – overheden aantreffen. Liberia gaf begin deze eeuw een kwart van zijn ongerepte natuurgebieden uit in concessie om te herstellen van de burgeroorlog, maar ook in Kameroen wordt bedrijven geen strobreed in de weg gelegd om het aloude koloniale plantagemodel voort te zetten.