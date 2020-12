Onder de gesloten mijnen in Cornwall wacht 700 miljoen pond aan lucratieve metalen

Voor een sprankje hoop zorgt de 132 jaar oude Camborne School of Mines. Alumni van dit gerenommeerde instituut, dat samenwerkt met de TU Delft, hebben overal ter wereld in de mijnbouw gewerkt, van Mexico tot Maleisië. Een van de alumni is Jeremy Wrathall, een mijningenieur die 25 jaar lang heeft gehandeld in grondstoffen. Nu is hij teruggekeerd naar Cornwall met als doel lithium uit de grond te halen. Het doet denken aan het verhaal van Ross Poldark, de hoofdpersoon uit een romanreeks en populaire televisieserie die eind 18de eeuw naar Cornwall terugkeerde om de mijn van zijn familie een nieuw leven in te blazen.

‘Het was alom bekend dat er lithium in de grond zit. Vier jaar geleden kwam ik op het idee om het te gaan ontginnen, na een gesprek met een een vriend’, zegt Wrathall. ‘Dat is interessant omdat de opkomst van elektrische auto’s flink zal toenemen en daarmee de vraag naar lithium.’ Een jaar of vijf geleden verliet hij de beurs om het bedrijf Cornish Lithium op te zetten. Jarenlang heeft hij in de archieven gezeten, om via oude kaarten en plattegronden na te gaan wat de mogelijke locaties zullen zijn. Tevens benaderde hij de rijke landeigenaren om afspraken te maken over boringen en mineraalrechten.

De meest voor de hand liggende locatie om te beginnen was de oude kopermijn bij Crofthandy, nabij Redruth. Zijn medewerker Lucy Crane, een andere alumnus van de School of Mines, wijst op een met klimop begroeide ruïne, een reliek uit de tijd dat dit het duurste stukje grond ter wereld was. ‘Op deze plek werd in 1864 voor het eerst lithium aangetroffen, in een heetwaterbron’, zegt ze. ‘Een scheikundige van King’s College, professor Miller, was zo enthousiast dat hij zelf poolshoogte kwam nemen. Met de ontdekking werd niets gedaan, simpelweg omdat lithium toen nergens voor kon worden gebruikt. Nu is het onmisbaar voor batterijen.’

De meeste lithium wordt gedolven in Zuid-Amerika en Australië, om vervolgens te worden verwerkt in China. Er zijn toenemende zorgen over waterverspilling, milieuvervuiling en gevolgen voor inheemse volken. ‘Wij willen het op een milieuvriendelijke manier uit de grond halen’, zegt Wrathall, ‘en dat is goed ­mogelijk tegenwoordig.’ Met interesse kijkt Cornish Lithium naar Californië, waar de superinvesteerder Warren Buffett en zijn goede vriend Bill Gates onderzoek doen naar moderne extractiemethoden. Over drie jaar, schat Wrathall, komt de productie op gang.