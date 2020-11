Oeganda loopt 21 miljoen mis door Nederland (en dat is het topje van de ijsberg)

‘Ik bel elke dag via Airtel met mijn vaste cliënten’, vertelt Sowobi achter het stuur van zijn witte Toyota Raum – hij werkt in Kampala, de hoofdstad van ­Oeganda, als chauffeur. Uit Sowobi’s ­radio komt luide gospelmuziek, hij is een van de vele born agains in dit sterk christelijke land. Voor zijn contact met God kon hij in de voorbije maanden ook bij Airtel terecht: toen in maart vanwege het coronavirus de kerken dicht moesten, besloot Sowobi databundels te ­kopen om de livestreams van zijn thuiswerkende predikant te volgen op zijn ­telefoon. ‘En donaties aan mijn predikant verstuurde ik via Airtels platform voor mobile money’, aldus Sowobi.

Zijn telefoongebruik doet 6.000 kilometer verderop de kassa rinkelen, in een wit kantoorpand tegenover de Amsterdamse lunchroom Leut. Want Airtel mag dan bij de Nijl en het Victoriameer bel­tegoed en databundels verkopen, het bedrijf sluist zijn winstuitkeringen belastingvrij door naar een holding aan de Overschiestraat 65 in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Via verdere omwegen eindigt een flink deel bij de eigenaren in India.