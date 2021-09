‘Moderne slavernij is allereerst een economische misdaad’

Dat Kara zichzelf vandaag de dag expert kan noemen in deze grimmige wereld van de moderne slavernij, dat hij aan diverse universiteiten doceert (Universiteit van Nottingham en Harvard Kennedy School) en dat hij de Verenigde Naties en overheden over het fenomeen adviseert, had hij ruim twintig jaar geleden niet kunnen bevroeden. Toen bewoog hij zich door New York als zakenbankier. ‘Ik was midden twintig, verdiende goed en ogenschijnlijk bevond ik me bovenaan de pikorde.’

Maar een maandenlange zwerftocht door Zuidoost-Azië confronteerde hem met de achterkant van die welvaart. Als vrijwilligerswerker zag hij mensen die gedwongen werk verrichtten, het schokte Kara en tegelijk viel de econoom in hem ook iets op: ‘Moderne slavernij is een grove mensenrechtenschending, maar het is allereerst een economisch misdaad. Het is een business waarin mensen worden gedegradeerd tot iemands winstobject. Daar worden miljarden mee verdiend.’ In de wetenschap wordt volgens hem niet voldoende met deze economische bril naar het fenomeen gekeken, ‘zeker twintig jaar geleden niet’.

In zijn recentste boek Modern Slavery, A Global Perspective (2017) doet Kara een poging om moderne slavernij in data te vatten. Op basis van onderzoek in tientallen landen becijfert hij dat er in 2016 circa 124 miljard dollar winst is gemaakt met de uitbuiting moderne slaven. De gemiddelde kosten om iemand tot slaaf te maken, schrijft hij, bedragen 500 dollar, terwijl deze arbeidskracht zijn of haar uitbuiter gemiddeld 3.978 dollar aan nettowinst oplevert. De verschillen per sector zijn groot; zo wordt op gedwongen sekswerkers het meest verdiend, gemiddeld zo’n 36.000 dollar per jaar per persoon. Bij een boer die in slaafachtige omstandigheden rijst verbouwt ligt dat bedrag rond de duizend dollar.