Sinds de oorlog met Azerbeidzjan gaan de Armeniërs frivool gekleed de straat op

Hij opende een winkel, Man in Town, in de populaire Tumanyanstraat in hoofdstad Jerevan, en zou daar waarschijnlijk tot zijn pensioengerechtigde leeftijd geïmporteerde kleding hebben verkocht, ware het niet dat er vorig jaar opeens een nieuwe oorlog uitbrak tussen Armenië en buurland annex aartsvijand Azerbeidzjan en alles veranderde – zowel in zijn vaderland als in het leven van Galyan zelf. Toen zijn boetiek na de oorlog weer openging, besloot hij het, net als honderden andere ontwerpers in Armenië, over een totaal andere boeg te gooien: de patriottische boeg.

‘Alles wat je hier ziet heeft te maken met de oorlog’, zegt een trotse Galyan terwijl hij om zich heen wijst. ‘Alleen die schoenen daar en deze zonnebrillen hier komen nog uit het buitenland, maar voor de rest is alles van Armeense snit. Bijna alles hier is mijn eigen ontwerp. En het mooie is: mijn omzet ligt ook nog eens 30 procent hoger.’