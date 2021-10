Lokt China arme landen als Zambia doelbewust in een val van schulden?

Directe inmenging in andermans politiek druist in tegen het Chinese buitenlandse beleid. China kweekt liever afhankelijkheid, die wordt ingezet om Chinese nationale belangen te dienen.

Er zijn juist signalen dat China voorzichtiger wordt met lenen, want het is niet in Beijings belang Afrikaanse economieën kapot te maken met schulden. Die moeten juist opbloeien als nieuwe afzetmarkten. Voorspeld wordt dat binnen vijftien jaar 800 miljoen Afrikanen een middenklasse-inkomen hebben: dat zijn potentiële klanten voor Chinese bedrijven.

Volgens sinoloog Nadège Rolland, verbonden aan de Amerikaanse denktank National Bureau of Asian Research, zit achter de Chinese leningen wel degelijk een geopolitieke strategie. China is uit op dominantie in de ‘Global South’, de zuidelijke landen die niet bij de gevestigde orde van rijke industrielanden horen. Het Afrikaanse continent is voor Beijing het strategische steunpunt in de rivaliteit met de Verenigde Staten. Daar kan Beijing het westen verslaan, zonder rechtstreekse confrontatie aan te gaan.

China haalde de VS in 2009 in als grootste handelspartner van Afrika, en in 2014 als grootste geldschieter daar. Inmiddels steekt China twee keer zoveel geld in ontwikkelende economieën dan de VS, ook met de bedoeling dat Afrika en de rest van de Global South inzien dat democratisering naar westers voorbeeld geen voorwaarde is voor economische groei. Maar het blijft bij duwtjes in plaats van regelrechte politieke bemoeienis, zoals Chinese cursussen leiderschap voor Afrikaans talent, of financiering van hoogtechnologische veiligheidssystemen die autoritaire regeringen ook voor politieke doeleinden kunnen inzetten. Zien landen China’s model niet zitten, dan dringt Beijing niet aan, om regeringen niet te irriteren. Geld verdienen blijft voorlopig belangrijker.