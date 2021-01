In Bolivia blijft lithium een belofte – tot nog toe kost de bodemschat alleen maar geld

Bolivia’s lithium geeft zich niet zomaar gewonnen. De Salar bevindt zich op een onherbergzame 3 kilometer hoogte, water is er schaars en de grond bevat naast lithium ook magnesium en kalium, grondstoffen die een stuk minder opbrengen. ‘Door de hoge concentratie magnesium in de Salar hou je bij het delven weinig lithium over’, zegt Carlos Arze, econoom verbonden aan het Boliviaanse onderzoekscentrum Cedla. ‘Het afgelopen decennium zocht de overheid naar de juiste methode om het Boliviaanse lithium te winnen.’

Bovendien is het mineraal uit de Boliviaanse grond nog mijlenver verwijderd van het beoogde eindproduct. Het lithiumcarbonaat dat in de Salar wordt gewonnen is minder geschikt voor batterijen dan lithiumhydroxide, vertelt Arze, een stof die in een batterij de brug kan vormen tussen de plus- en minpolen. Lithiumhydroxide kan wel met een chemisch proces worden vervaardigd uit carbonaat, maar dat brengt extra kosten met zich mee.

De mijn bestaat uit twee fabrieken: een voor lithium (nog steeds in aanbouw) en een voor kalium, een grondstof voor kunstmest en farmaceutica. In 2018 opende president Morales – een traditionele poncho over zijn schouders – op feestelijke wijze de kaliumfabriek. ‘Bolivia hoort niet meer bij de kleintjes’, zei hij. Het was een moment om trots op te zijn, stelde hij, want nooit eerder had Bolivia een grondstoffenfabriek die ‘100 procent Boliviaans’ was.

Dit was niet enkel een socialistische boodschap; elke Boliviaan kent de eeuwenlange geschiedenis van kolonisten en kapitalisten die zich de rijkdommen van het land toe-eigenden. In de 16de eeuw kwamen de Spanjaarden die de inheemse bevolking dwongen tot onmenselijk werk in de zilvermijnen, begin 20ste eeuw waren het de tinbaronnen die schatrijk werden met Boliviaans tin. Zelden plukten de mijnwerkers de vruchten van hun zware arbeid.