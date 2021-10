Lege schappen in het vaccincentrum voor arme landen: ‘Het is een gevecht’

‘Dit kun je nergens mee vergelijken. Ik ga al jaren van de ene ramp naar de andere, maar dit slaat alles. Het probleem is natuurlijk dat dit niet lokaal is. Ebola: dat waren maar drie landen. In zo’n geval kun je altijd donorlanden vinden die willen helpen. Nu daarentegen is de hele wereld op zoek naar dezelfde vaccins, dezelfde spullen, dezelfde containers. Arme landen moeten concurreren met de rijke. Het is een gevecht.’

Deze week komen in Rome de leiders van de G20 bij elkaar, die het daar ook zullen gaan hebben over de vaccin-ongelijkheid. Rijke landen houden vaccins achter voor een eventuele boosterprik, terwijl er tientallen arme landen zijn waar nog geen 3 procent van de bevolking een eerste inenting heeft gehad. ‘Onacceptabel’, noemde directeur Henriette Fore van Unicef dat zondag in een toespraak voor de gezondheidsministers van de wereld.

De ordelijke activiteit in het pakhuis in Kopenhagen is dan ook bedrieglijk – in de dozen zitten geen covid-spullen maar instrumenten voor vroedvrouwen, de routine-hulppakketten die óók nog steeds nodig zijn in de wereld. Qua covid is het vooral chaos, en wachten tot er weer iets gaat stromen in de chaos van bijna tweehonderd landen, verschillende vaccins, verschillende spuiten voor de verschillende vaccins, verschillende ijskasten voor de verschillende vaccins, de chaos van dure containers en schaarse schepen, van gesloten vliegvelden vanwege besmet personeel, en natuurlijk van miljarden mensen, in steden, dorpen, oerwouden en woestijnen, die allemaal een prik moeten krijgen, of twee.