In Mexico worden pick-ups voor de VS gemaakt, terwijl daar de fabrieken leegstaan

Contreras begon bij GM als jonge twintiger en spendeerde de helft van zijn leven in de fabriek. In augustus raakte hij besmet met covid-19 en ging naar een particuliere arts in plaats van zich te melden bij de publieke zorgverzekeraar, zoals het bedrijf van hem verlangde. Sindsdien beschuldigt GM hem van verzuim en zit hij thuis. Net als Cervantes meent hij dat zijn kritische houding hem de kop kostte.

In de beginjaren, vertelt hij, kregen werknemers nog een redelijke winstdeling en werd een nieuw automodel gevierd met mooie leren jasjes voor het personeel. Je was trots als je voor GM werkte, zegt hij. Dat veranderde toen in 2008 de economische crisis uitbrak en het bedrijf de broekriem aanhaalde. Op steun van de vakbond van GM hoefden de werknemers niet te rekenen. ‘Van onze afdracht, ons geld, gaat 90 procent naar de vakbondsbestuurders, mensen met grote huizen en de nieuwste auto’s.’

Vrijhandelsakkoord

2020 is in vele opzichten een rampjaar voor Mexico en de Verenigde Staten, maar tussen oplopende coronadodentallen en kelderende economieën was in de zomer een lichtpuntje te ontdekken: de buurlanden verstevigden hun band door een nieuw vrijhandelsakkoord te ondertekenen. USMCA, zegt Trump. De Mexicanen zeggen T-MEC, het akkoord (tratado) tussen Mexico, de VS (Estados Unidos) en Canada.

Trumps verdrag is totaal anders dan Nafta, beweert Trump. Experts zien kleine verschillen, in grote lijnen blijft de grens voor goederen en bedrijven tussen beide landen open. Dat is niet verwonderlijk, geen van beide is gebaat bij meer protectionisme. De VS zijn Mexico’s belangrijkste handelspartner, driekwart van Mexico’s export gaat de noordgrens over. Mexico is na China en Canada de belangrijkste handelspartner van de VS. In 2019 ging er voor 520 miljard euro aan goederen over en weer.

Begin juli reisde president Andrés Manuel López Obrador af naar Washington voor de feestelijke ondertekening van T-MEC. Alle onmin over de muur die Trump de afgelopen jaren bouwde om Mexicaanse ‘bad hombres’ tegen te houden, was even vergeten. De Mexicaanse regering maakte bovendien een uitzondering op de coronaregels voor autoproducenten. Aan beide kanten van de grens konden de fabrieken vanaf mei weer draaien.

De auto-industrie is goed voor 3,8 procent van het Mexicaanse bbp en General Motors is met vier enorme complexen inmiddels de grootste speler. Jaarlijks gaan grofweg 600 duizend geassembleerde GM-auto’s vanuit Mexico naar de VS en Canada. Als stromend water zoekt het bedrijf het laagste punt binnen de grenzen van de vrijhandel: de goedkoopste arbeid.