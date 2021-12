Globalisering was het plan, ontkoppeling de praktijk: 20 jaar China in de WTO is een lauw feestje

De eerste jaren na de toetreding vervult China snel zijn WTO-verplichtingen door importtarieven te verlagen en privéondernemers meer speelruimte te geven. Beijing zal vrijblijvende beloften voor opening van de markt ook waarmaken, is de optimistische gedachte. Buitenlandse bedrijven rekenen zich rijk: de 1,4 miljard Chinezen zullen heel veel auto’s en deodorants kopen. Maar de Chinese markt blijkt lastig te veroveren.

In de exportindustrie wordt het grote geld wel verdiend. Made in China, het spotgoedkope resultaat van kapitalisme in zijn rauwste oervorm, verovert de wereld. Zuid-Chinese sweatshops beschikken over een onuitputtelijk reservoir van straatarme boeren, die in de rij staan om onder erbarmelijke werkomstandigheden aan de lopende band een hongerloontje te verdienen. Thuis in hun dorpen moeten ze nog harder ploeteren voor minder geld.

Aangetrokken door de lage loonkosten en het lakse toezicht op milieu- en veiligheidswetgeving verplaatsen steeds meer buitenlandse bedrijven hun vuile werk naar China. Daar staat de beroepsbevolking voor een krimp, door de eenkindpolitiek en de vergrijzing. In 2004 gaan arbeiders jobhoppen: voor een halve euro extra lopen ze naar een andere fabriek. Dit is de eerste generatie die iets te eisen heeft.

De in 2008 ingevoerde Arbeidscontractwet jaagt de lonen in de werkplaats van de wereld met 25 procent omhoog. Toch willen steeds minder plattelandsjongeren een leven lang zeven dagen per week schroefjes in gaatjes draaien. Een zelfmoordgolf bij Foxconn, waar onder meer iPhones worden gemaakt, zet in 2010 het psychisch leed achter Made in China-consumentenelektronica in de schijnwerpers.

Regelmatig verlammen wilde stakingen de maakindustrie, tot bazen gaan investeren in hun personeel. Basale rechten worden normaal. Zoals samenwonen met je gezin in een woning buiten het industrieterrein, in plaats van gescheiden van partner en kroost verplicht bivakkeren in een slaapzaal pal naast de fabriek.

Maar de sociale revolutie heeft grenzen. Sociaal bewogen studenten en advocaten die jonge stakingsleiders bijstaan, lopen op tegen het monopolie van de Communistische Partij op vakbondswerk. De staatsvakbond, de enige toegestane organisatie op de werkvloer, heeft dezelfde prioriteit als de fabrieksbazen: zorgen dat de productie doorgaat.