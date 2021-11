Eerlijke producten? Nederland wil niet voorop lopen

‘Wij zijn tevreden’, zegt Marhijn Visser van VNO-NCW. ‘Het is een advies dat in de praktijk werkbaar en effectief is voor onze leden. Dat is onze belangrijkste toetssteen.’ Een ambitieuze Nederlandse wet zou ‘onwerkbaar’ zijn geweest, zegt hij. ‘Dan krijg je een lappendeken van beleidsregimes, en geen gelijk speelveld.’ Hij noemt ook de regeldruk. ‘Als je dit voor alle bedrijven doet zou het 4 miljard gaan kosten. Daar moet je ook rekening mee houden.’

Ook de vakbonden zijn tevreden. ‘Het advies is ambitieuzer dan wat Duitsland en Frankrijk aan wetten hebben ingevoerd’, zegt Petra Bolster-Damen, onderhandelaar van de FNV. Opvallend is dat een typisch vakbondsstokpaardje uit het conceptadvies, namelijk de ‘voorwaardenscheppende rechten van vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen’, in de tekst is blijven staan, terwijl een zin daarvoor, over ‘verbeteringen die moeten worden ingebed in de lokale samenleving’ is verdwenen. ‘Dit is een advies dat draagvlak heeft’, zegt Bolster-Damen. Over specifieke verschillen met de concepttekst weet ze niets, omdat ze pas in de zomer bij de commissie is gekomen.

‘Het belangrijkste is dat er een advies ligt’, zegt voorzitter Piet Fortuin van CNV. ‘Dat is beter dan geen advies of een verdeeld advies.’ Volgens hem is het SER-proces een soort trechter, waarbij er aan de ene kant van alles in gaat, en alle stakeholders mee mogen praten, maar aan de achterkant, aan de SER-tafel, de werkgevers en werknemers de knopen moeten doorhakken. ‘Natuurlijk had ik het best een tandje scherper gewild. Maar je moet concessies doen om tot een gedragen advies te komen.’

SER-voorzitter Mariëtte Hamer vindt niet dat de adviserende leden zijn gepasseerd. ‘De SER wilde graag een kort en bondig advies geven, daarom is besloten een advies op hoofdlijnen voor de minister te maken. De langere achterbanversie lag aan de basis van het advies dat er nu ligt. Zo’n versie wordt altijd voorgelegd aan de achterbannen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ik vind het alleen maar goed als daar aandachtspunten uit naar voren komen waar we het met elkaar over kunnen hebben. Dat is een gebruikelijke procedure.’

Achterbannen dus – zonder hun instemming gaan de voorstellen ‘niet vliegen’, zoals Visser van VNO-NCW zegt. Dat betekent dat er concessies moeten worden gedaan. ‘We maakten ons best wel zorgen over wat er verwacht werd van het MKB’, zegt Anne Griffioen van Evofenedex, de club van transport- en handelsbedrijven. Voor de zomer zetten ze een denktank op, die belangrijke input heeft geleverd aan VNO-NCW, zegt ze. ‘Veel van onze leden zijn MKB-bedrijven, en die krijgen nu meer tijd om erin te groeien. Ook maakten wij ons grote zorgen dat Nederland het voortouw zou moeten nemen. In de eindversie van het advies komt de Europese focus veel beter naar voren. Europa wordt nu consequent in het hele stuk genoemd.’

En dus stond ook in de eerste drie zinnen van het persbericht dat de SER rond het advies uitbracht drie keer het woord ‘Europees’. Tot verdriet van Van der Heijden: ‘Zo gaan we wachten op Europa, en dat kan nog jaren duren. Je zou verwachten dat we als Nederland vooroplopen, maar we worden achterblijvers.’