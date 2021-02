Een pleidooi voor ander kapitalisme: ‘Landen die vrijhandel prediken, werden groot door protectionisme’

Econoom Ha-Joon Chang groeide op in Zuid-Korea, waar westerse producten schaamteloos werden gekopieerd en vervalst. Met illegaal gekopieerde boeken bereidde hij zich voor op het toelatingsexamen van de universiteit van Cambridge, waar hij tot een kritisch en invloedrijk wetenschapper zou uitgroeien.

Korea had diefstal nodig om zich te ontwikkelen, zegt hij. Toen hij in 1963 werd geboren, was Zuid-Korea een arm en treurig land. Zijn vader was een hoge ambtenaar op het ministerie van Financiën, maar het gezin woonde op een tweekamerflat waar het ’s winters altijd koud was en het toilet niet kon worden doorgespoeld – die luxe was slechts weggelegd voor zeer rijke Koreanen.

Niettemin genoot de familie een zekere welstand. Ze beschikten over een kleine zwart-wittelevisie die als een magneet op de buren werkte, vooral bij belangrijke sportwedstrijden. Toen een neef uit de provincie op bezoek kwam, verwonderde hij zich over een merkwaardige witte kast die pontificaal in de huiskamer was neergezet. Dat was de koelkast, destijds een relatief onbekend fenomeen in Zuid-Korea, die in de kamer stond omdat de keuken te klein was.

Tegenwoordig is Ha-Joon Chang burger van een van de rijkste en inventiefste landen ter wereld. Die verandering voltrok zich niet door vrijhandel en een liberale economie. Integendeel: het ‘economische wonder’ van Zuid-Korea werd tot stand gebracht door een autoritair bewind dat aan staatsplanning deed, hoge tariefmuren optrok en diefstal van intellectueel eigendom toestond.

Changs levensgeschiedenis is medebepalend voor zijn blik op de wereld: er is veel mogelijk, mits het juiste beleid wordt gevoerd. Daartoe moeten we afstand nemen van dogma’s en dominante ideologieën. Een van zijn bekendste boeken is 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, waarin hij een groot aantal mythen over vrijhandel en globalisering ontrafelt. Achter de schijnbare vrijheid gaan grote machtsverschillen schuil, zegt hij. Tussen landen, maar ook tussen burgers binnen landen. Onmiskenbaar heeft hij een voorkeur voor ‘de gouden jaren van het kapitalisme’, de naoorlogse periode met hoge groei, lage werkloosheid, veel staatsinterventie en relatief weinig sociale ongelijkheid.