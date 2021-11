Een lichtpuntje in kringloopland Afghanistan: ‘Er is nu geen geld meer voor corruptie’

Klaagzang

Bij alle andere middenstanders die we spreken horen we dezelfde klaagzang: geen klandizie, geen omzet, geen geld om de winkelhuur te betalen. ‘Vóór de Taliban kwamen was het leven goed’, zegt kruidenier Mir Hafizullah (38). En bijna poëtisch: ‘Voorheen stonden de mensen in de rij. Nu is het als middernacht.’ Vriendelijk maar beslist stuurt hij twee vrouwen weg die binnenkomen, de rechterhand in bedelstand.

Amir Mohammed, eigenaar van restaurant Khalifa Ewaz in de Hazarawijk Dehbori, zag de bezorging aan huis kelderen. Hij moest het hebben van universiteiten, ambassades en overheidskantoren in de buurt. ‘Was er een seminar of training, dan verzorgde ik de lunch’, zegt hij. ‘Nu ben ik blij als we één bestelling per dag hebben. De helft van mijn personeel heb ik moeten ontslaan, van zestien naar acht.’

Ook bij de Nederlandse hulporganisatie Cordaid, dat een kantoor heeft in Kabul, werd de economische malaise direct voelbaar. Het humanitaire werk gaat door (met meer noodzaak dan ooit), maar het programma voor ontwikkeling van de privésector is sterk ingekrompen. Steun aan het midden- en kleinbedrijf, training, starters en werkzoekenden een zetje geven: het ligt vrijwel allemaal stil.

‘Er wordt niet meer geïnvesteerd’, zegt Marten Treffers, directeur voor Afghanistan. ‘Voor zover er geld is, wordt dat besteed aan huur en salarissen. Aan iets nieuws begint men niet. Klanten zijn weggevallen.’ Plannen maken voor volgend jaar is er al helemaal niet bij. Niemand weet hoe de Afghaanse economie er dan voor staat. Het is trappelen om boven water te blijven.

Bovendien, zeggen ondernemers tegen Cordaid: ‘We kunnen niets doen zolang de regering geen duidelijkheid geeft.’ Wat wordt het beleid van de Talibanregering, welke regels gaan gelden? Niemand die het weet, waarschijnlijk ook de Taliban zelf niet. En op de ministeries is veel mis. Treffers: ‘Sommige voor ondernemers belangrijke afdelingen, zoals die voor bedrijfslicenties, functioneren niet meer. Ambtenaren zijn vertrokken, er is geen budget en het mandaat van de loketten is niet helder.’

Onderwijs

Het begint misschien eentonig te worden, maar ook in de privéziekenhuizen en in het particulier onderwijs – een vorm van bedrijfsleven immers – heeft de economische crisis aan de deur geklopt. Tweederde van de scholen in Kabul is privé. Als het even kan sturen ouders hun kind niet naar de slechte staatsscholen, ook al zijn die gratis.

Van de 550 leerlingen van de Frogh-e-Danish-school in de wijk Kotal Khairkhana zijn er sinds drie maanden maar 240 over. De rest zit thuis. In de meeste gevallen komt dat doordat de ouders het schoolgeld niet langer konden betalen. Een andere oorzaak is dat de meisjes in de groepen 7 tot en met 12, dus van ongeveer 12 jaar en ouder, van de Taliban voorlopig niet naar school mogen.

Dus ziet directeur Abdul Jabbar zijn kas razendsnel slinken. ‘De helft van de ouders die hun kinderen nog wél naar school sturen heeft al drie maanden geen schoolgeld betaald’, zegt hij. ‘Een vader zou komen om het schoolgeld te brengen. Maar hij had niets bij zich. Hij zei dat hij zijn tv naar de tweedehandswinkel had gebracht. Zodra het toestel werd verkocht zou hij er geld voor krijgen, en dan kon hij de school betalen.’