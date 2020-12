De moeilijkheden met AstraZeneca’s vaccin bezorgen vooral arme landen hoofdpijn

Dat het AstraZeneca-vaccin gewoon in de koelkast kan, betekent dat het via gangbare medische kanalen, zoals huisartspraktijken, ziekenhuizen en apotheken, kan worden verspreid. Dit maakt de distributie niet veel moeilijker dan van flesjes Coca-Cola of Heineken, die ook in de verste uithoeken verkrijgbaar zijn. De voor het Pfizer-vaccin benodigde 5 tot 15 duizend dollar kostende supervriezers liggen daarentegen niet voor het oprapen. ‘Opslag en distributie zullen een serieus probleem vormen voor het gebruik van het Pfizer-vaccin in Afrika’, voorziet John Nkengasong, directeur van het Africa Centers for Disease Control and Prevention.

Dat het wél kan, bewees Congo-Kinshasa, sinds kort na twee jaar ebola-vrij dankzij een ebola-vaccin dat bij min 80 graden bewaard moest worden. Het door Bill Gates gefinancierde Global Good Fund vond daarvoor met ijsblokken van synthetische alcohol gevulde koelvaten uit, waardoor het vaccin zelfs in afgelegen Congolese junglegebieden op temperatuur bleef.

Nagemaakt

Maar het vaccin van AstraZeneca is niet alleen goedkoper, overvloediger en makkelijker te distribueren, maar mag ook worden nagemaakt. Waar Pfizer en het Duitse BioNTech weigeren de patenten en technologie achter hun vaccin te delen, heeft AstraZeneca al een overeenkomst gesloten met het Indiase Serum Institute, ’s werelds grootste producent van replica-medicijnen, om 1 miljard vaccindoses te maken voor lage- en middeninkomenslanden. Met een andere vaccinontwikkelaar, het Amerikaanse Novavax, heeft het Serum Institute een vergelijkbaar akkoord.

Het AstraZeneca-vaccin is een cruciale schakel in de ambitie van de COVID-19 Vaccine Global Access Facility (Covax), een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie om voor 2022 twee miljard doses coronavaccin aan arme landen te leveren. Covax, waarvan de EU een van de grootste geldschieters is, zegt inmiddels overeenkomsten te hebben gesloten voor de levering van 700 miljoen vaccindoses aan arme landen, vooral dankzij deals met AstraZeneca en Novavax.

De tegenslag voor het AstraZeneca-vaccin is ook een tegenvaller voor Europese leiders als Angela Merkel en Emmanuel Macron, die zich hardmaken voor een wereldwijd toegankelijk coronavaccin. Ze moeten toezien hoe China al maanden bezig is aan een diplomatiek charmeoffensief. De Chinese president Xi Jinping heeft tal van Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen al miljoenen doses van (nog goed te keuren) Chinese coronavaccins beloofd. ‘We zullen alles in het werk stellen voor een betaalbare en rechtvaardige toegang tot het vaccin voor alle mensen’, heette het onlangs nog in een verklaring van G20-leiders, maar tot tastbare Europese resultaten voor de armste landen heeft dit nog niet geleid.