De lekkerste Spaanse olijfolie komt uit... Tunesië

Boukhris wil zijn hoge kwaliteit olijfolie dolgraag naar de Europese Unie exporteren als Tunesische tafelolie, maar hij komt er niet tussen. ‘De Europese markt is in handen van een handvol grote Spaanse olijfolieproducenten. Zij importeren onze prachtige, volledig biologische olie in bulk, mengen die met hun olie van mindere kwaliteit en zetten dan Spaanse olijfolie op het etiket. De winsten gaan dus naar de Spanjaarden en niet naar ons’, moppert de boerenvoorman Krichen. ‘De Europese politiek is gewoon niet eerlijk. Wij willen een gelijk speelveld en onze eigen flessen Tunesische olijfolie kunnen exporteren zonder belemmeringen.’

Tunesië mag zich sinds 2019 na Spanje de grootste producent van olijfolie ter wereld noemen. De productie steeg in dat jaar tot een record van ruim 350 duizend ton. Ruim 300 duizend boeren in Tunesië leven van de olijfolie, 85 procent van hen op kleine akkertjes van minder dan 10 hectare. In 2020 bepaalde olijfolie met een waarde van 2,3 miljard Tunesische dinar (700 miljoen euro) de helft van de agrarische export van ­Tunesië. Die waarde zou drie keer zo hoog kunnen zijn als de producenten hun olie in luxe tafelflessen exclusieve Tunesische olijfolie konden verkopen. Maar die kans krijgen ze niet omdat de Tunesische olie hoofdzakelijk in bulk naar de EU wordt geëxporteerd door een handvol dominante spelers en speculanten. Doodzonde, vinden de Tunesische boeren, want hun olijfolie is van uitzonderlijke kwaliteit en vrijwel volledig natuurlijk, dankzij de sterke hitte- en droogtebestendige chemlali-olijfboom die bijna drieduizend jaar geleden door de Phoeniciers in Tunesië werd geïntroduceerd.

‘Hier word ik nu blij van’, roept Utap-voorzitter Krichen, met donkere zonnebril en mondkapje op, als we langs boomgaarden rijden met rijenvol statige dikke olijfbomen op een keurige afstand van 24 meter van elkaar, zodat de minstens honderd jaar oude knokige takken vrij naar de lucht kunnen reiken om zo veel mogelijk zon op te nemen, de wortels vrijuit de schaarse regen uit de aarde kunnen opnemen en tractoren de ruimte hebben om te ploegen. ‘Zo hoort het. In Sfax houden we van mooie traditionele natuurlijke olijfteelt. Dat is onze trots.’