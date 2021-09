Alle volwassenen hadden al een coronavaccin kunnen hebben, maar westerse landen kozen voor zichzelf

7 oktober 2078

De praktijk is anders: waar de eerste Israëliërs en Uruguayanen inmiddels aan hun derde prik toe zijn, en ook in Nederland de discussie woedt over een ‘boostervaccin’, moeten de allerarmste landen – denk aan Burkina Faso, Jemen of Soedan – in het huidige priktempo nog 57 jaar wachten, tot 7 oktober 2078 om precies te zijn, voor al hun inwoners volledig gevaccineerd zijn, berekende Oxfam.

En waar Pfizer nog dit jaar Amerikaanse goedkeuring hoopt te krijgen voor coronavaccins voor kinderen tussen zes maanden en 11 jaar oud, is in landen als Congo-Kinshasa, Tsjaad en Haïti niet eens één coronaprik per honderd inwoners gezet, blijkt uit cijfers van Our World in Data. Bijna vier op de vijf doses belandden in de bovenarmspieren van burgers uit de rijkste economieën, ook al leveren zij nog niet de helft van de wereldbevolking.