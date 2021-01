Cambodja laat de wereld fietsen (maar bijna niemand weet dat)

Dat lijkt futiel, maar dat is het niet. Terwijl veel landen in Azië balanceren tussen de belangen en wensen van grootmachten China en de VS, heeft de Cambodjaanse premier jaren geleden een duidelijke keus gemaakt voor Beijing. Het resultaat is dat China sindsdien miljarden in de Cambodjaanse economie pompt. Aan de zuidkust transformeert het voorheen slaperige strandstadje Sihanoukville in een Chinees vastgoed- en casinoparadijs. Ook in Phnom-Penh wemelt het van de Chinese hijskranen en zitten de Chinese restaurants vol met Chinese managers zoals Ge.

De Chinese fietskoning zag nog een ander voordeel. Door de productie naar het Zuidoost-Aziatische land te verhuizen, hoeft Ge niet langer de antidumpingheffing te betalen over de rijwielen die hij naar Europa verscheept. Sinds jaar en dag geldt binnen de EU een heffing van 48,5 procent op fietsen van Chinese makelij, omdat deze eerder in grote volumes voor onredelijk lage prijzen in Europa werden gedumpt.