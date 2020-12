Arme landen kijken naar Rusland en China, die vaccins als geopolitiek wapen inzetten

‘Bio-economie’

Waarom China dat doet is duidelijk. Zelfs als het land maar 15 procent van de markt voor vaccins in armere landen te pakken krijgt, betekent dat bijna 3 miljard dollar omzet, eventuele herhalingsprikken daargelaten. Nog belangrijker dan geld is de verwezenlijking van een al langer bestaande ambitie wereldleider in de zogenaamde ‘bio-economie’ te worden. Dat is een positie die ongekende mogelijkheden biedt de stem van China in het internationale discours over gezondheidsvraagstukken te versterken. China hoopt bovendien dat het succesverhaal van de Chinese vaccins de internationale reputatieschade die Beijing aan het begin van de pandemie opliep zal verdringen.

Voor Rusland gelden soortgelijke motieven. ‘Sinds het begin van deze crisis proberen de Russen corona als kantelpunt te gebruiken om het internationale beeld over Rusland te veranderen van ‘probleem’ en ‘provocateur’ naar ‘vitale partner’, aldus Ruslandexpert Matthew Rojansky van het Kennan Institute in Washington onlangs in The New York Times.

Kijk alleen al naar de naam van het Russische vaccin, Spoetnik V, dat weinig subtiel verwijst naar de allereerste satelliet die de Sovjet-Unie de ruimte inschoot. Dat gebeurde in een tijd waarin Rusland – misschien wel voor het laatst – de beste wetenschappers ter wereld in huis had. De laatste jaren blaast de Russische president Poetin die naam bewust nieuw leven in voor allerlei projecten, als signaal dat zijn land opnieuw een technologische en wetenschappelijke wereldspeler van formaat is.