Alle grootmachten azen op de schatten van Groenland

‘De Kvanefjeld-mijn zal alles verwoesten’, zei Jens Davidsen, een zeevisser uit Narsaq, tegen persbureau Reuters. ‘Het radioactieve stof van de mijn gaat onze visgronden en ons drinkwater verontreinigen.’ Als oorspronkelijke bewoners leven we hier al eeuwenlang in harmonie met de natuur, aldus Mariane Paviasen, een parlementariër van de linkse oppositiepartij Inuit Ataqatigiit (AT), die ook in Narsaq woont en fel tegen de mijn is gekant. ‘We jagen en vissen in dit gebied. Als de mijn hier komt zullen de mensen wegtrekken.’

De verkiezingsuitslag zal dit scenario mogelijk voorkomen. Peilingen wijzen erop dat AT met haar standpunt tegen mijnbouw en vooral uraniumwinning vandaag de grootste partij kan worden, groter dan Siumut, en dan een nieuwe coalitieregering kan vormen om de mijnbouw te stoppen (met name Kvanefjeld, Kingslerne roept minder aversie op) – tot afgrijzen van mijnbedrijven, beleggers en grootmachten als China en de VS.

De druk werd afgelopen weken vast opgevoerd. Demissionair minister van Financiën Vittus Qujaukitsoq waarschuwde dat het blokkeren van de mijn enorme schade zal toebrengen aan de economie en de internationale reputatie van Groenland. En Jess Berthelsen van de grootste vakbond SIK wees op de gevolgen voor de werkgelegenheid. Het schrappen van de mijn zou ook de droom van onafhankelijkheid kunnen frustreren. En de hoop dat de problemen van Groenland eindelijk eens worden aangepakt.