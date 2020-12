1,4 biljoen om de tech-strijd te winnen (het belangrijkste wapen: microchips)

Maar zelfs met al die steun is succes niet gegarandeerd. Het maken van een chip is een ontzettend complex proces, verdeeld over een hele keten van bedrijven, die in de hele wereld zitten. Chinese firma’s zijn bedreven in het ontwerpen van chips, maar voor de software en de fabricatie zijn ze grotendeels afhankelijk van de Amerikanen. Met SMIC kunnen de Chinezen weliswaar zelf chips fabriceren, maar dat gebeurt vooral met Amerikaanse machines. De VS kunnen China dus nog lelijk dwarszitten.

‘De VS controleren de bron: zij kunnen ons de keel dichtknijpen’, zegt Sam Wu, de ingenieur van XTX Technology, naast een glazen uitstalkastje met een tiental geheugenchips. ‘Bij chips zijn heel veel aanvoerketens betrokken, en voor veel delen daarvan is er nog geen Chinees alternatief. Bedrijven als Samsung en ASML zijn veel verder dan ons, maar zij hebben daar decennia over gedaan. Dat is niet iets wat je kunt bereiken door er veel geld tegenaan te gooien. Dat is veel te complex.’

Het probleem is ook dat de ontwikkeling van chips enorm veel geld kost, en pas jaren later iets opbrengt – of niet. ‘De buitenlandse concurrentie staat ook niet stil’, zegt Dong Peng van Uniwatt Technology, dat chips voor satellieten maakt. ‘SMIC kan een miljard investeren en daarmee 12 nanometer bereiken, maar tegen die tijd is de standaard misschien al 7 nanometer. Als je op achterstand staat, kun je alleen maar blijven investeren, zonder garantie dat je iets terugverdient.’