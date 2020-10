POTUS de podcast Een krankzinnige week

Vanuit in de hoofdredactionele kamer van De Volkskrant praat host Gijs Groenteman met Pieter Klok en Natalie Righton. Het was weer een bizarre week aan de overkant van de Atlantische Oceaan. In Amerikaanse media lijkt het wapen van de waarheid niet meer te werken. Hoe doe je hier goed verslag van als Nederlandse krant? En elke week belt correspondent Michael Persson in. Deze week vanuit het door het bot verdeelde Pennsylvania. Waar de tegenstelling Trump en Biden overal voelbaar is.