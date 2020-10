Diepgeworteld vijandbeeld

Olifant in de wereldpolitiek

Hoe deden Joe Biden en Donald Trump het tijdens het laatste presidentiële debat? Gijs Groenteman praat na met hoofdredacteur Pieter Klok en buitenlandredacteur Natalie Righton. In POTUS de podcast verder: de vreemde rol van religie in deze verkiezingsstrijd. De aartsconservatieve christenen lijken zich, ondanks zijn uitspattingen, toch bij Trump thuis te voelen. En dan de rest van de wereld: Trump schoffeert vriend en vijand en is in niets een diplomaat. Hoe pakt dit tot nu toe uit op het wereldtoneel? Correspondent Michael Persson trekt naar Ohio, een staat waar de auto-industrie een grote rol speelde. Hoe symptomatisch is de stand van de auto-industrie eigenlijk voor de stand van het land?