Moeten we dit jaar strategisch stemmen?

Nog steeds geen Wopke-effect

Maandag kwam de traditionele campagnekrant van de Telegraaf uit. Hoe brengen de partijen het er vanaf? En is het überhaupt een goed idee, een lijsttrekker tot hoofdredacteur maken? Ook de doorrekeningen van de partijprogramma's komen ter sprake: wat klopt er van de ruk naar links van de VVD? En langzaam kruipt het coronavirus de campagne in. D66 is voor meer vrijheid, maar kunnen ze het waarmaken in de Tweede Kamer? En Hoekstra valt tegen in de campagne, is er sprake van een self fulfilling prophecy of is hij toch te onervaren?