Koorts Met de Partij voor de Dieren kun je het bijna niet oneens zijn

De consistente boodschap van de Partij voor de Dieren heeft hen al heel wat zetels opgeleverd. Het is een serieuze kandidaat geworden voor de linkse stemmer. Hoe is de partij zo ver gekomen? En: door het coronavirus spelen de campagnes zich deze verkiezingen nog meer online af. Hoe pakken partijen dit aan? We bespreken de uitkomsten van een Volkskrant-onderzoek over de digitale campagnes met verslaggever Frank Hendrickx.