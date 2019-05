het Volkskrantgeluid

Vrouwenvoetbal voorbij de clichés

Vrouwenvoetbal is in opmars, zeker ook in Nederland. Chef Volkskrant Magazine Aimee Kiene vond het daarom hoog tijd voor een special, volledig gewijd aan het aankomend WK. We praten met haar over vrouwen in een testosteronwereld. En wat betekent de opkomst van het vrouwenvoetbal voor de vrouwenzaak? Aimee Kiene bespreekt het met Laura van der Haar in de nieuwe aflevering van Het Volkskrantgeluid.