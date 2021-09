#147: Is de boekenwereld elitair en incestueus?

Het thema van deze boekenweek is ‘rebellen en dwarsdenkers’. Özcan Akyol schreef in zijn essay dat de boekenwereld incestueus is en dat jonge auteurs navelstaarders zijn. Maar klopt dit beeld wel? We praten erover met Wilma de Rek, chef boeken van de Volkskrant.