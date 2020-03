Het Volkskrantgeluid

#146: Is er te veel aandacht voor het coronavirus?

Het coronavirus zorgde de afgelopen weken voor een waar nieuwsinfarct. Ga je mee in de paniek of moet je deze juist temperen? Welke journalistieke keuzes maak je in tijden van een epidemie? We praten erover met Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant.