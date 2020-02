Het Volkskrantgeluid

#143: Hoe het coronavirus de Chinese propagandamachine op volle toeren laat draaien

'Als je vandaag in het openbaar rondhangt, zal er volgend jaar gras op je graf groeien'. Met dat soort teksten probeert de Chinese overheid het coronavirus binnen de perken te houden, en draait de censuur- en propagandamachine zelfs nu op volle toeren. Voormalig China-correspondent Marije Vlaskamp vertelt er over in deze aflevering van het Volkskrantgeluid.