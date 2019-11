het Volkskrantgeluid

#133: Het gaat slecht met satire

Wereldwijd worden beoefenaars van satire bedreigd. In landen met autoritaire regimes, maar ook in het Westen, waar ze beducht moeten zijn voor extremisten en politici. Om te spotten moet je dus moedig zijn. Peter Wierenga schreef er een boek over, en is in deze aflevering van het Volkskrantgeluid te gast om daarover te praten.