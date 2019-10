het Volkskrantgeluid

#128: Geen positieve test, toch schrijven over doping

Met twee keer goud zette atleet Sifan Hassan een uitzonderlijke prestatie neer op het WK atletiek. Maar in de Volkskrant verscheen een stuk waar veel kritiek op kwam: zou ze wel ‘schoon’ zijn? Wat ging daaraan vooraf op de redactie van de Volkskrant? En waarom zou je schrijven over doping zonder dat een sporter positief is getest? In deze aflevering van het Volkskrantgeluid hoor je het van Mark van Driel, chef van de sportredactie.