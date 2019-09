het Volkskrantgeluid

#124: Zijn grootvader zat vast in het Oranjehotel

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de grootvader van Volkskrantverslaggever Pieter Hotse Smit gevangen in het beruchte Oranjehotel. Nu, ruim 75 jaar later, dook hij in de geschiedenis van zijn grootvader, en is hij te gast in deze aflevering van het Volkskrantgeluid om daarover te praten.