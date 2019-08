het Volkskrantgeluid

#119: 18 jaar correspondent in Indonesië

Hij maakte de gruwelijke ramp met de tsunami mee, werd neergeschoten tijdens een reportage, en zag de islamisering van Indonesië om zich heen gebeuren. 18 jaar was Michel Maas correspondent in Zuidoost-Azië, met als standplaats Jakarta. Nu verlaat hij zijn post en keert hij terug naar Nederland, en is hij te gast in het Volkskrantgeluid om over zijn ervaringen te praten.