het Volkskrantgeluid

#118: Als tantra naar seksueel misbruik neigt

Seksuele bevrijding. Dat is in ieder geval wat de sessies van The New Tantra zouden moeten bieden. Maar wat er daar gebeurde leek veel op seksueel misbruik, zo zeggen vijf oud-deelnemers. Verslaggevers Anneke Stoffelen en Irene de Zwaan zijn te gast in deze nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid om erover te praten.