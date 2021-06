Welke partij pikt Pieter Omtzigt op?

Pieter Omtzigt heeft vaak gelijk, maar krijgt het niet

Pieter Omtzigt pakt nu het CDA aan zoals hij ook de toeslagenaffaire heeft aangepakt: grondig en zonder aanziens des persoons. In een gelekt stuk van zijn hand wordt de ideologische leegte van de partij pijnlijk duidelijk, maar het is ook een document van een politicus die het buiten zichzelf zoekt. Het podcastpanel is bovendien benieuwd naar het verhaal van Wopke Hoekstra. Waarom is hij er niet in geslaagd een relatie op te bouwen met Omtzigt? En dan is er in deze aflevering ook nog aandacht voor de wonderlijke koppigheid van Geert Wilders. Waarom blijft hij Dion Graus steunen na nieuwe beschuldigingen van seksuele intimidatie? Presentatie: Gijs Groenteman, Pieter Klok en Sheila Sitalsing Gast van de Haagse redactie: Ariejan Korteweg Redactie en montage: Daan Hofstee Eindredactie: Corinne van Duin en Lotte Grimbergen