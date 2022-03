Oorlog in Europa #5: Wat gebeurt er als de bom valt?

Oorlog in Europa #4: Hoe factcheck je een oorlog?

De oorlog in Oekraïne wordt meer dan ooit bepaald door beelden. Maar wat is het echte verhaal achter die beelden? Hoe is het verhaal van het Russische mobiele crematorium in de wereld gekomen? Ook de video van Poetin omringd door vrouwen van Aeroflot zou nep zijn, maar is dat wel zo? Elke werkdag praat de Volkskrant je bij over over de oorlog in Europa. Hoofdredacteur Pieter Klok en columnist Sheila Sitalsing praten vandaag met factcheckers Xander van Uffelen en Willem Feenstra over hun speurwerk. Presentatie: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Montage: Rinkie Bartels Redactie: Tiemen Hageman, Corinne van Duin en Lotte Grimbergen