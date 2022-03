Oorlog in Europa #15: Is Macron de informele leider in het Oekraïne-conflict?

Hugo de Jonge wekt de indruk dat er wat te verbergen is

De geopenbaarde Whatsapp-berichten in de mondkapjes-affaire laten opnieuw de Haagse obsessie met beeldvorming zien. Een jaar later is er nog steeds nauwelijks openheid. Wat valt er te verbergen? Verslaggever Tom Kreling vertelt. En aandacht voor de oorlog. We hebben misschien een te rooskleurig beeld van de situatie, legt Arnout Brouwers uit. Rusland kan dit heel lang volhouden en een uitputtingsoorlog is niet in het voordeel van Oekraïne. Ook de rest van Europa gaat het voelen, we komen er niet met milde gevolgen vanaf.