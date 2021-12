De kamer van Klok #hugomoetblijven en dat wil hij zelf ook

Het podcastpanel heeft het deze keer uitgebreid over de CDA-mastodonten die Hugo de Jonge in bescherming nemen. Is het slim om midden in een crisis van leider te wisselen of is De Jonge juist de enige op het ministerie van VWS die echt goed is ingewerkt? Voor de Kerst kunnen we geen nieuw kabinet op het bordes verwachten. Maar: ze zijn er wel bijna uit volgens Haagse chef Raoul du Pré. We bellen met onze man in Londen, Patrick van IJzendoorn over de de nationale hobby van Boris Johnson: boosteren. Met Duitsland-correspondent Remco Andersen praat het panel over de vaccinatieplicht voor zijn standplaats. Gaat dit Nederland te ver?