Oorlog in Europa #3: De guerrillamentaliteit van Oekraïne

Het AOW-populisme van de oppositie

Niemand is zo goed in het temmen van de Tweede Kamer als Mark Rutte, dat bleek afgelopen week weer uit de Kamerdebatten. Volgens Sheila Sitalsing doet het kabinet aan ‘AOW-populisme’ en ze legt uit waarom dit een slecht idee is. Verder was het een lastige week voor Kamervoorzitter Vera Bergkamp, want er wordt een hoop geklaagd over de opgewonden toon in de Kamer. Deze week greep Bergkamp in. Groeit zij in haar rol of blijft het behelpen? Verder belt ons podcastpanel met Arnout Brouwers over de prangende en ingewikkelde situatie in Oekraïne. Poetin heeft onmogelijke eisen gesteld. Welke oplossing zal hij niet als een nederlaag zien? Wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Elke vrijdag ontvang je alle nieuwe afleveringen van onze podcasts én tips van onze recensiepagina in je mailbox. Daarnaast ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe producties. Abonneren is helemaal gratis en kan via: https://www.getrevue.co/profile/volkskrant-podcasts