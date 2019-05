De Grote Vragen Podcast

Wat meet een test?

Simone is goed in tests die ruimtelijk inzicht meten. Maar wat blijkt nu? Ze kan helemaal geen diepte zien. Wat was die test dan waard? Waarom meten ze zoiets op een vel papier? In een wereld waar testuitslagen steeds belangrijker worden, vragen wij ons af: wat bewijst de uitslag van een schriftelijke test nou eigenlijk, behalve hoe goed je bent in die test?