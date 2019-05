Waarom Maria zweeg

Nadat haar man Jan was gestorven in een Duits concentratiekamp, besloot Maria de Visser om nooit meer over het verleden te praten. Het dorp zweeg mee. Zeventig jaar later gaat hun kleindochter op zoek naar het verhaal dat ontbreekt. Hoe Jan de Visser werd verraden en waarom zijn vrouw er nooit meer over sprak.