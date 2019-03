De beste elektrische auto's van dit moment

Elektrische auto's - hoe ver zijn we?

Eerlijk is eerlijk: zo moeilijk is het niet een elektrische auto te kiezen, want zo veel zijn er in Nederland nog niet te koop. Een middagje grasduinen op internet en je hebt er zo een te pakken die past bij budget, bijtellingslimiet of klimaatambities. Of niet, want e-auto's zijn in aanschaf nog altijd begrotelijk; de goedkoopste uit onze selectie kost een kleine 34 duizend euro.

Voor de leaserijder is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht, die houdt zijn lage bijtelling als het begeerde e-voertuig onder de vijftig mille blijft. Het aanbod elektrische modellen groeit in deze categorie snel (in 2020 gaat het nog harder) en je kunt de e-tsunami maar beter voor zijn. Daarom hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste e-modellen (ook de duurdere overigens).

Hyundai als Hemaworst

We hebben meteen maar een nieuw kengetal bedacht: de prijs per kilometeractieradius. Deze index toont wat elke kilometer elektrische actieradius kost. Daartoe deelden we de verkoopprijs door het maximaal aantal kilometers dat op een volle accu wordt gehaald. En dan blijken de verschillen best groot.

De Hyundai Kona Electric biedt de meeste elektrische kilometers voor zijn geld: als de prijs wordt afgezet tegen de actieradius, blijkt dit de vriendelijkst geprijsde e-auto van dit moment. Per kilometer kost de Kona 91 euro en is daarmee de Hemaworst onder de elektrische auto's. De kostbaarste reikwijdte biedt de Tesla Model X: per kilometer actieradius betaalt de consument voor deze auto 206 euro; ruim twee keer zoveel als bij de Hyundai. Maar daarvoor krijgt de koper wel heuse vleugeldeuren.

Wie de aanschaf overweegt van een elektrische auto, moet zich vooraf enkele vragen stellen. Want de verkoopprijs zegt lang niet alles. Er zijn grote verschillen, zowel absoluut als relatief. Van alle volledig elektrische auto's die nu in Nederland te koop zijn, is de Tesla Model X met een vanafprijs van 95 duizend euro de kostbaarste. En de Hyundai Ioniq de goedkoopste. Maar volgens onze actieradiusindex is de Hyundai Ioniq dus niet de gunstigste e-auto: per kilometer betaal je 155 euro, en dat is geen koopje.

Let op wachtlijsten

Bij onze ranglijst zijn we uitgegaan van een aantal voorwaarden. Zo moet de auto minstens 200 kilometer op een acculading kunnen overbruggen volgens de WLTP-norm; moeten er minstens vier personen mee kunnen; en moet het voertuig nu leverbaar zijn. Al is het begrip 'nu' relatief; voor sommige e-auto's geldt een wachtlijst van een jaar. Maar wie per se elektrisch wil rijden, kan zijn nieuwe wagen binnen een maand op de oprit hebben staan.

Selectief shoppen in de specificaties levert aardige inzichten op. Zo haalt de Tesla Model S 530 kilometer per uur en is daarmee de snelste e-auto, op de voet gevolgd door de Audi e-tron, die 510 haalt. Deze snelheid haal je niet op de weg, maar erlangs, aan de laadpaal. Wie een van deze modellen bezit en hem koppelt aan een supersnelle snellader, kan in een uur tijd ruim vijfhonderd kilometer actieradius 'bijtanken'. Dit was enkele jaren geleden nog ondenkbaar.



Snelladen is belangrijk

Nu er ook in Nederland meer snellaadpunten komen, wordt de laadsnelheid een steeds belangrijker verkoopargument. Om snel te kunnen laden is wel een grote accu nodig, want de hoogste snelheden worden alleen bereikt als de accu niet helemaal leeg of bijna vol is. Een grote accu heeft meer van dit middengebied dan een kleine accu, daardoor kan een langere tijd met grote snelheid worden getankt. Zo komt het dat vooral de dure auto's met grote accu's goed scoren op deze index.

We nodigen u uit online te kijken en ons te tippen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo hopen we langzaam een mooi overzicht op te bouwen van het aanbod. Uiteraard kunt u online ook onze testverslagen teruglezen over de auto’s uit de lijst. Brandstofcelauto’s vindt u nog niet in de lijst; die nemen we mee zodra er meer dan vijf publieke tankstations zijn in Nederland.