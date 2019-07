50 jaar na de maanlanding

Vijftig jaar geleden stapte Neil Armstrong in een raket om de eerste man op de maan te worden. Het geldt nog steeds als een van de meest iconische prestaties van de menselijk vernuft. Een gevoel dat op de dag van vandaag doorleeft, al is het maar in de uitdrukking ‘als we mensen op de maan kunnen zetten, dan kunnen we toch ook wel [kanker/armoede/etc.] oplossen.’ Lees hier onze verhalen rondom de vijftigste verjaardag van de Apollo 11-missie, en stukken die we hier eerder over schreven.