Die vraag raakt de kern van de discussie over het vaccineren van kinderen. De kans op vervelende bijwerkingen door vaccinatie is miniem, maar de kans op akelige gevolgen van een coronabesmetting zónder inenting is dat ook.

Het vaccin biedt kinderen gedeeltelijke bescherming tegen het virus (zo’n 75 procent), en goede bescherming tegen een ernstig ziekteverloop (haast volledig). Kinderen die zijn ingeënt, lijken daarna veel minder risico te hebben om in het ziekenhuis te belanden. Daarnaast kan de kinderprik de verspreiding van het virus afremmen, denkt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning. ‘Verwacht alleen niet dat je er alle besmettingen mee buiten de deur houdt.’

Een ding staat vast: kinderen (en hun ouders) móéten niks. Het is aan ouders zelf om de voor- en nadelen af te wegen. Uit het meest recente onderzoek van de RIVM Gedragsunit blijken ouders in Nederland in hun denken verdeeld: ruwweg de helft zei zijn kind waarschijnlijk te willen laten vaccineren, de helft niet.