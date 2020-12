50 punten voor wie een rivaal in het hoofd steekt: welkom in de geweldsverheerlijkende wereld van drillrap

Zowel in 2019 als in 2020 viel er een dode als gevolg van gewelddadige ruzies tussen Nederlandse drillrappers. Wat is drillrap voor subcultuur? Wie vertegenwoordigen het genre in Nederland? En wat voor strijd is er gaande tussen ‘rivaliserende postcodegebieden’?