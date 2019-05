Tot voor kort had niemand in dit Indiase dorp een wc

Het was een van de beloften van premier Narendra Modi bij zijn aantreden in 2014: elk huishouden in India in 2019 zijn eigen wc. Heeft hij die belofte gehouden? Niet echt. Honderden miljoenen Indiërs doen hun behoefte nog steeds in de openlucht. Sommigen geven er zelfs de voorkeur aan.