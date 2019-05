Tussen 23 en 26 mei kunnen ruim 420 miljoen stemgerechtigde burgers uit 28 EU-landen (ervan uitgaande dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds EU-lid is) hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement (2019-2024). Nederland en Groot-Brittannië bijten het spits af op 23 mei, de andere lidstaten volgen in de dagen erna. De uitslag wordt op zondagavond 26 mei bekendgemaakt. In totaal zijn er 751 zetels te verdelen, de Nederlandse partijen hebben er 26.