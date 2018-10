Voor ‘Beautiful Ted’ Cruz is in Houston slechts een figurantenrol weggelegd in de Trump-show

Eigenlijk is Donald Trump naar Houston (Texas) gekomen om zijn oude rivaal Ted Cruz een steuntje in de rug te geven. Maar al snel draait de avond in het uitzinnige stadion toch vooral uit op een Trump-show, waarin journalisten, Democraten en migranten een stevige sneer krijgen. ‘Build that Wall! Bouw die Muur!’